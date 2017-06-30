Fenerbahçe'nin gözdesi, Sporting Lizbon ile anlaştı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Fildişi Sahili Milli Takım futbolcusu Seydou Doumbia, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Fildişi Sahili Milli Takım futbolcusu Seydou Doumbia, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu. Fenerbahçe ile adı sık anılan Seydou Doumbia'nun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon ile anlaştı. Doumbia, Sporting Lizbon'a transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Golcü futbolcu, Basel ile bu sezon çıktığı 34 müsabakada 21 gol, 2 asist ile mücadele etti. (Oğuzhan Ort/İHA)
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