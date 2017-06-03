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Fenerbahçe'nin gider fazlası 99 milyon TL
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Fenerbahçe'nin gider fazlası 99 milyon TL

Fenerbahçe'nin 2017 Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 2016 yılında gider fazlasının 99 milyon 35 bin 897 Lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin 2017 Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 2016 yılında gider fazlasının 99 milyon 35 bin 897 Lira olduğu açıklandı.
2017 Olağan Mali Genel Kurul'da Fenerbahçe'nin mali defterleri açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 2016 yılında gider fazlasının da 99 milyon 35 bin 897 Lira olduğu ifade edildi. Denetleme Kurulu Üyesi Doğan Yeşin'in açıkladığı raporlara göre Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin 2016 yılı gelirler toplamı 172 milyon 69 bin 314 TL. Toplam gider ise 271 milyon 105 bin 211 TL. Bu raporlara göre derneğin gider fazlası 99 milyon 35 bin 897 TL olarak ortaya çıktı. Doğan Yeşin, 2016 yılında kabul edilen 235 milyon 750 bin TL olan bütçenin sınırları içinde kalındığını da belirtti. Yeşin, giderlerin düşülmesiyle 2016 yılı toplam giderlerinin 135 milyon 134 bin 83 TL olduğunu da ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün derneğinin 2015 yılına göre gelirleri azaldığı için gider fazlası 2 katına yaklaştı. 2015 yılındaki gelirler 214 milyon 807 bin 901 TL olarak açıklanırken, derneğin 2016 yılındaki gelirleri önceki seneye göre 42 milyon 738 bin 587 TL azaldı. 2015 yılının gider fazlası 55 milyon 736 bin 537 TL ikin, 2016 yılında bu rakam 99 milyon 35 bin 897 TL oldu.
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)

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