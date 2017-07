Fenerbahçe'nin genç oyuncularından açıklamalar

Fenerbahçeli genç oyuncular Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse, takımın Topuk Yaylası tesislerinde yaptığı ilk kampın ardından Düzce 18 Temmuz Stadında Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile hazırlık maçı sonrasında kampı ve maçı değerlendirdiler.

Fenerbahçeli genç oyuncular Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse, takımın Topuk Yaylası tesislerinde yaptığı ilk kampın ardından Düzce 18 Temmuz Stadında Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile hazırlık maçı sonrasında kampı ve maçı değerlendirdiler.

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampının adından Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile yaptığı karşılaşmanın ardından açıklama yapan genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin, ilk hazırlık maçını oynadığını ve bu sene profesyonel olduğunu söyleyerek, "İlk hazırlık maçına iyi başlayamadık. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk parolasıyla çıkan bir takım. Biz de bu sene yine şampiyonluk parolasıyla çıktık. Topuk Yaylası'nda bir hafta yoğun bir kamp sürecimiz oldu. İyi geçirdik kampı. İlk maçımızı galibiyetle başlamak istiyorduk olmadı ama bundan sonraki maçlarda neticeyi lehimize çevireceğimizi düşünüyorum. 9 senedir altyapıda futbol oynuyorum. Bu sene profesyonel oldum ve ilk hazırlık maçımdı. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum başta Aykut hocam olmak üzere. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Hep televizyondan izlediğim oyunculardı, onlarla birlikte olmak benim için ayrı bir gurur ayrı bir mutluluk. Umarım uzun yıllar bu takımda kalırım" dedi.

Geçmişte saha kenarında bir fotoğrafı yayınlandığının hatırlatıldığı genç oyuncu Güçtekin şunları söyledi:

"O fotoğraf benim için çok değerli. Anlatılmaz duygular. Biz o zaman top toplayıcı olarak yer alırken sahada abilerimize çok ayrı bir şekilde bakıyorduk. Şimdi onlarla aynı sahada Aykut hoca sayesinde futbol oynamak çok ayrı bir mutluluk. Hiçbirinin beklentileri boşa boşa çıkarmayacağım."



"MEYVELERİ İLERLEYEN DÖNEMLERDE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Yine Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ahmethan Köse ise, çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Çok yoğun bir kamp döneminin sonunda ilk hazırlık maçımızdı. Pek istediğimiz sonuçla bitmedi ama mücadele her daim yüksek tempoda geçti. Bu da sevindirici bir durumdu. Yoğun geçen kampın ardından meyveleri ilerleyen dönemlerde daha net alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Formasını layıkıyla taşıyabilmek için elinden geleni yaptığını ve Robin Van Persie ile anılmanın güzel birşey olduğu söyleyen Köse şunları kaydetti:

"Aykut hoca gençler için her zaman bir şanstır ben de bu şansın farkındayım. O yüzden elimden geldiğince her idman oyunculardan, abilerimden bir şeyler kapmaya, bir şeyler öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu. İlerleyen maçlarda daha da iyi olacağız. Aykut Kocaman varsa insan neden olmasın diyor kendi içinden. Ben de şu anki pozisyonumun farkındayım. Bunun için idmanlarda elimden geleni yapıyorum. Robin de gerçekten çok üst düzey bir oyuncu, dünya standardında bir oyuncu. Onunla beraber anılmak gerçekten çok güzel, inşallah formayı layıkıyla taşıyabilirim."

(Ali Yıldız - Faruk Çidem / İHA)