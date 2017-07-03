Fenerbahçe'nin efsaneleri bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Toni Schumacher, Şenol Ustaömer ve Turan Sofuoğlu Köln Fenerbahçe Kültür Evi'nin açılışını yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Toni Schumacher, Şenol Ustaömer ve Turan Sofuoğlu Köln Fenerbahçe Kültür Evi'nin açılışını yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Toni Schumacher, eski oyuncuları Küçük Şenol lakaplı Şenol Ustaömer ve Turan Sofuoğlu ile birlikte Köln Fenerbahçe Kültür Evi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından eski sporcular, efsane oyuncu Selçuk Yula adına düzenlenen turnuvada minik futbolculara madalya taktı.

(Sinan Karamurat / İHA)