Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE-MENEMEN BELEDİYESPOR

FENERBAHÇE: 0 - 0 :MENEMEN BELEDİYESPOR

30. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde topa vuramadı ve top dışarıya gitti.

31. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibinin atağa çıkmasına engel oluyor.

26. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

25. dakika: Erman serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener Abdullah'tan topu aldı ve ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

24. dakika: Bu kez Mert İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

23. dakika: Erman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Yasin top kaybı yaptı.

22. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in vuruşu dışarıya gitti.

21. dakika: Salih'in pasıyla topla buluşan Şener sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

20. dakika: Yasin'in sol kanattan ortasında top yine Fabiano'da kaldı.

20. dakika: Topla oynama oranları: Fenerbahçe %56 Menemen Belediyespor %44

19. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Efe'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

18. dakika: Salih İbrahim'den sıyrılmak isterken top İbrahim'e çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak. Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

17. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Caner'in vuruşu dışarıya gitti.

16. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Salih'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15. dakika: Murat Fenerbahçe savunmasının arkasına koşu yapan Gökhan'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

14. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Efe Fernandao'dan önce kafayı vurdu. Gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Fabiano'da kaldı.

13. dakika: İsmail rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Murat karşıladı.