Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u ağırlıyor.
FENERBAHÇE-MENEMEN BELEDİYESPOR
37. dakika: GOL!
35. dakika: Topla oynama oranları: Fenerbahçe %57 Menemen Belediyespor %43
34. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch uzaktan şansını denedi. Onun şutunda top az farkla dışarıya gitti.
33. dakika: Yasin Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
32. dakika: İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada Caner'in vuruşu yandan dışarıya gitti.
31. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibinin atağa çıkmasına engel oluyor.
30. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde topa vuramadı ve top dışarıya gitti.
29. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Ramazan ceza sahası içinde topa ıska geçti.
28. dakika: Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mert top kaybı yaptı.
27. dakika: Veli Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.
26. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.
25. dakika: Erman serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener Abdullah'tan topu aldı ve ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.
24. dakika: Bu kez Mert İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.
23. dakika: Erman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Yasin top kaybı yaptı.
22. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in vuruşu dışarıya gitti.
21. dakika: Salih'in pasıyla topla buluşan Şener sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
20. dakika: Yasin'in sol kanattan ortasında top yine Fabiano'da kaldı.
20. dakika: Topla oynama oranları: Fenerbahçe %56 Menemen Belediyespor %44
19. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Efe'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.
18. dakika: Salih İbrahim'den sıyrılmak isterken top İbrahim'e çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak. Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu dışarıya gitti.
17. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Caner'in vuruşu dışarıya gitti.
16. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Salih'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
15. dakika: Murat Fenerbahçe savunmasının arkasına koşu yapan Gökhan'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.
14. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Efe Fernandao'dan önce kafayı vurdu. Gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Fabiano'da kaldı.
13. dakika: İsmail rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Murat karşıladı.
12. dakika: Ozan ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.
11. dakika: Erman'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ramazan'ın pasında topla buluşan Salih ceza sahasındaki Fernandao'yu düşündü ancak Fernandao dengesini kaybetti ve topu alamadı.
10. dakika: Gökhan Ünal Roman Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
9. dakika: Yağmurdan dolayı ağırlaşan saha zemininden dolayı iki takım da zaman zaman pas yapmakta zorlanıyor.
8. dakika: Menemen Belediyespor'da bu kez Abdullah ortasını yaptı. Onun ortası Fabiano'da kaldı.
7. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin'in sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.
6. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Stoch'un ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıya gitti.
5. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Veli karşıladı. Devam eden pozisyonda İsmail'in soldan ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
4. dakika: Abdullah Şener'den sıyrılmak isterken ona faul yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti.
3. dakika: Menemen Belediyesporlu oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
2. dakika: İstanbul'da etkili olan yağmur ve soğuk hava nedeniyle oyuncular sahada zorluk yaşıyor.
1. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı İbrahim karşıladı.
1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.
Maçtan Önce: Kadıköy'de İstiklal Marşımız...
Maçtan Önce: Menemen Belediyesporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Başarılar Dileriz' yazan pankartla çıktı.
Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor
STAT: Ülker
SAAT: 20:30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: ATV
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Veli, Efe, Mert, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Abdullah, Murat, Erman Kılıç, Gökhan Ünal
YEDEKLER: Ömer, Mustafa, Ersin, Alberk, Tayfur, Samet, Ahmet
TEKNİK DİREKTÖR: Suat Kaya
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Ramazan, Stoch, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat