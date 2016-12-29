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Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı CANLI ANLATIM
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Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı CANLI ANLATIM

Fenerbahçe 2016 yılının son maçında Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE-MENEMEN BELEDİYESPOR

FENERBAHÇE: 0 - 0 :MENEMEN BELEDİYESPOR

37. dakika: GOL!

35. dakika: Topla oynama oranları: Fenerbahçe %57 Menemen Belediyespor %43

34. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch uzaktan şansını denedi. Onun şutunda top az farkla dışarıya gitti.

33. dakika: Yasin Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

32. dakika: İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada Caner'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

31. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibinin atağa çıkmasına engel oluyor.

30. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde topa vuramadı ve top dışarıya gitti.

29. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Ramazan ceza sahası içinde topa ıska geçti.

28. dakika: Menemen Belediyesporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mert top kaybı yaptı.

27. dakika: Veli Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

26. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

25. dakika: Erman serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Şener Abdullah'tan topu aldı ve ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

24. dakika: Bu kez Mert İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

23. dakika: Erman serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Yasin top kaybı yaptı.

22. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in vuruşu dışarıya gitti.

21. dakika: Salih'in pasıyla topla buluşan Şener sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

20. dakika: Yasin'in sol kanattan ortasında top yine Fabiano'da kaldı.

20. dakika: Topla oynama oranları: Fenerbahçe %56 Menemen Belediyespor %44

19. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Efe'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

18. dakika: Salih İbrahim'den sıyrılmak isterken top İbrahim'e çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak. Stoch'un kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

17. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Caner'in vuruşu dışarıya gitti.

16. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Salih'in şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15. dakika: Murat Fenerbahçe savunmasının arkasına koşu yapan Gökhan'ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

14. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı ortada Efe Fernandao'dan önce kafayı vurdu. Gelişen Menemen Belediyespor atağında Erman ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Fabiano'da kaldı.

13. dakika: İsmail rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Murat karşıladı.

12. dakika: Ozan ilerde hareketlenen Fernandao'yu düşündü ancak top oldukça hızlı.

11. dakika: Erman'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ramazan'ın pasında topla buluşan Salih ceza sahasındaki Fernandao'yu düşündü ancak Fernandao dengesini kaybetti ve topu alamadı.

10. dakika: Gökhan Ünal Roman Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

9. dakika: Yağmurdan dolayı ağırlaşan saha zemininden dolayı iki takım da zaman zaman pas yapmakta zorlanıyor.

8. dakika: Menemen Belediyespor'da bu kez Abdullah ortasını yaptı. Onun ortası Fabiano'da kaldı.

7. dakika: Gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin'in sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

6. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Stoch'un ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

5. dakika: Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Veli karşıladı. Devam eden pozisyonda İsmail'in soldan ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

4. dakika: Abdullah Şener'den sıyrılmak isterken ona faul yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti.

3. dakika: Menemen Belediyesporlu oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: İstanbul'da etkili olan yağmur ve soğuk hava nedeniyle oyuncular sahada zorluk yaşıyor.

1. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı İbrahim karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Kadıköy'de İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Menemen Belediyesporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Başarılar Dileriz' yazan pankartla çıktı.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor

STAT: Ülker

SAAT: 20:30

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: ATV

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Veli, Efe, Mert, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Abdullah, Murat, Erman Kılıç, Gökhan Ünal

YEDEKLER: Ömer, Mustafa, Ersin, Alberk, Tayfur, Samet, Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Suat Kaya

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Ramazan, Stoch, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
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