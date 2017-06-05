Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır" denildi.

