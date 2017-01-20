Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Fenerbahçe maçı zor olacaktır'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Fenerbahçe maçı zor olacaktır'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupada son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe için, 'Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupada son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe için, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır" dedi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hazırlık maçı gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Oynamayan oyuncuların durumunu görmek bakımından onlar için kritikti. Oyuncularım zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE GÜÇLÜ BİR TAKIM"
Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır. Önceliğimiz Alanya maçı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MİTROVİC'İN KALİTESİ VAR"
Devre arasında transfer ettikleri Matej Mitrovic için ise siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliği bulunuyor. Takımla bütünleşmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacağını gösteriyor" diye konuştu.

"KERİM, GENÇ VE ÖNÜ AÇIK BİR OYUNCU"
Beşiktaş'tan İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olması beklenen Kerim Frei'in yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, "Teknik ve hızlı biri ama duygusal kırılmaları fazla olan, bu şekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardı. Oynamadığı zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. Takımda sayısal fazlalıktan şans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramızdan ayrıldı. Umarım başarılı olur. Genç ve önü açık bir oyuncu" dedi.

Sadullah Zehir: "Oyunu çirkinleştirmeden oynadık"

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ
Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Oyunu çirkinleştirmeden hem ilk hem de ikici yarı iki yönlü oynadık" dedi.
Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir, "Takımımız açısından önemli maçtı. Gruptaki durumuzu belliydi. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Oyunu çirkinleştirmeden hem ilk hem de ikici yarı iki yönlü oynadık. Savunmada ve hücumda iyi işler yaptık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı ama olmadı. Bu maçla Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı. Önümüzde Boluspor maçı var. O maçı kazanıp, kupayı en iyi şekilde bitireceğiz. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(Oğuzhan Ort /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'li vekil gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar
Ticari taksideki şahıslara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Ticari taksideki şahıslara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English