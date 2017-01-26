Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti

Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta maçında Macar temsilcisi CMB Cargo Uni Györ'ü, konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 66-53 galip ayrıldı.
Kadınlar Euroleague A Grubu 10. hafta maçında Macar temsilcisi CMB Cargo Uni Györ'ü, konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 66-53 galip ayrıldı.
Salon: Metro Enerji Hakemler: Bernard Vassallo xx, Alakbar Hasanov xx, Sergii Tyslenko xx Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 10, Verameyenka xx 6, Melis Gülcan xx 3, Lavender xxx 15, Stricklen xx 5, Quigley xxx 17, Birsel Vardarlı Demirmen xx 4, Melisa Korkmaz xx 2, Gruda xx 2, Tuğçe Canıtez xx 2, Esra Ural xx, Pelin Bilgiç xx Başantrenör: George Dikeoulakos Uni Györ: Likhtarovich xx 10, Torok x 2, Hruscakova xx 8, Marko x 5, Kovacs x 2, Lakioth xx 8, Goree x 8, Varga x 2, Kiesel x 2, Simon xx 6 Başantrenör: Peter Volgyi 1. Periyot: 11-11 Devre: 35-31 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 54-41 (Fenerbahçe lehine)
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