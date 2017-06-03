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Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi
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Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3.'lük mücadelesi veren Galatasaray, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller 35 ve 77'de Sinan Gümüş'ten geldi. Konya'nın tek golünü ise 63'te Selim Ay kaydetti. Fenerbahçe ise Adanaspor deplasmanından Josef de Souza, Aatif Chahechouhe ve Emmanuel Emenike'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Adana'nın tek golünü penaltıdan Vladimir Koman kaydetti.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe 64 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini koruyarak sezonu geç açma fırsatını tepmedi.

Galatasaray ise yine 64 puanla ikili averajdan 4. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılma şansını kaçırdı. Sarı-kırmızılılar sezonu Fenerbahçe'den 2 hafta önce açacak.

CİMBOM'UN GÜMÜŞ'Ü VAR!

Galatasaray ligin son haftasında genç yıldızı Sinan Gümüş'ün iki golüyle kazanmasını bildi.

Galatasaray öne geçti

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma dönerek vuruşunu yaptı, savunmadan seken top ceza sahası içi sol tarafında Lukas Podolski'nin önünde kaldı. Lukas Podolski son çizgiye inerek topu yerden arka direğe doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Sinan Gümüş yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Konya eşitliği yakaladı?

63'te sol kanattan ceza sahasına giren Moryke Fofana pasını hemen yanındaki arkadaşı Ömer Ali'e verdi. Ömer Ali'nin şutu savunmadan sekerek önünde kaldı. Altıpas sol çaprazında tekrar şansını denedi, bu kez kaleci Muslera gole izin vermedi. Son çizgide tekrar topla buluşan Ömer Ali Şahiner topu uzak direğe doğru çevirdi. Muslera'dan seken topu Selim Ay kafa ile tamamladı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu. Bu golle skor 1-1 oldu.

Sinan tekrar sahnede

77. dakikada hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in ara pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş ceza sahasına girdi ve kaleci Serkan Kırıntılı'nın yanından aşırtma vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Cimbom bu güzel golle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

FENER HATA YAPMADI

Sarı-lacivertliler 3. yarışında mutlak kazanması gereken mücadelede Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Adana penaltıdan öne geçti

6.dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Vladimir Koman, kaleci Volkan Demirel'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Adanaspor bu golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi

Golden 3. dakika sonra hızlı gelişen atakta Aatif Chahechouhe'nun ara pasına hareketlenen Josef De Souza'nın bekletmeden ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golle skoru 1-1 yaptı.

Aatıf'dan hayat öpücüğü

22. dakikada Jeremain Lens'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda, Ousmane Viera'ya da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu. Sarı-lacivertliler bu golle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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