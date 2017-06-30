Fenerbahçe laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün laktat testinden geçti. Sarı-lacivertliler bugünkü programı kapsamında, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 4 ayrı grup halinde laktat testinden geçti. Teste girmeyen kaleciler takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, 1 Temmuz Cumartesi günü Düzce'deki Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek ve 8 Temmuz tarihine kadar burada kamp yapacak.
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