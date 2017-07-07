Fenerbahçe kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde antrenman, 1 saat sürdü. Oyuncular, salonda yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile günün ilk antrenmanı tamamladı. Öte yandan sezon sonu milli takımlara gittikleri için kampa geç katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Simon Kjaer ve Martin Skrtel ile yeni transferimizden Nabil Dirar bugün laktat testinden geçti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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