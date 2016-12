22.12.2016 22:59 Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

Fenerabahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Salih Uçan ortasında Ozan'ın volesinde top üstten auta çıktı.

22. dakikada Erman'ın ceza sahası içinde Salih'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada sağ kanattan Erman'ın ortasında Veli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Efe'nin kale dibinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

50. dakikada Mustafa'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert'in şutunda top kaleci Fabiano'dan döndü. Dönen topla buluşan Erman'ın şutunda Fabiano yine topu çeldi. Ardından Abdullah'ın vuruşunda kaleci yine gole izin vermedi.

51. dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.

63. dakikada Salih'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Aatıf'ın şutunda kaleci Emir topu kornere çeldi.



Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Sönmez xx

Menemen Belediyespor: Amir Güren xx, Veli Çetin xx, Efe Karaoğlu xxx, Mustafa Şen xx, Mert Hakan Yandaş xx (Gökhan Ünal dk. 76 x), İbrahim Dağaşan xx, Yasin Güreler xx, Murat Erdemir xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 84 ?), Erman Kılıç xx (Ahmet Arı dk. 66 x), Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Ersin Aslantoğ, Alberk Koç, Samet Günhan

Teknik Direktör: Suat Kaya

Fenerbahçe: Fabiano xxx, İsmail Köybaşı xxx, Neustaedter xx, Martın Skrtel xx, Ozan Tufan xxx, Abdurrahman Canlı (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Savaş Polat xx, Salih Uçan xxx, Stoch xxx, Aatıf Chahechouhe xxx, Fernandao xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ramazan Civelek, Samed Karakoç, Erdi Can Şehit

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Fernandao (dk. 22 pen. ) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Stoch, Savaş , Ozan (Fenerbahçe), Veli (Menemen Belediyespor)