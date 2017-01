17.01.2017 15:05 Fenerbahçe kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gruptaki ilk mücadelede sahasında rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 7 puan toplayıp, 2. sırada kendisine yer buldu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmasıyla devam edip, çift kale maçla da sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanla, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Ankara'ya gidecek ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.



VOLKAN ŞEN, MEHMET TOPAL VE KJAER YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat da bu mücadelede ilk 11'de fazla şans bulamayan isimleri sahaya sürecek.