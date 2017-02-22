Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbul'da Rus temsilcisi Krasnodar'ı konuk etti. İlk maçı Rusya'da Krasnodar 1-0 kazanmıştı.

F.BAHÇE HIZLI BAŞLADI KRASNODAR GOLÜ ATTI

Temsilcimiz Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla maça çok hızlı başladı ancak savunmanın arkasına atılan toptagole engel olamadı. 7. dakikada Skrtel'in yaptığı pas hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov topu ağlara gönderdi.

Bu golden sonra Fenerbahçe oyunun kontrolünü yeniden eline aldı ama savunmada eksik yakalandı. Böyle bir pozisyonda 2'ye 1 gelenKrasnodar, Volkan Demirel'i geçemedi.

BASKI BERABERLİK GETİRDİ

Fenerbahçe'nin baskısı sonuç verdi, 41. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topa son dokunanSkertel skora dengeyi getiren oyuncu oldu. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI ATAKLARLA BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da çok net gol pozisyonlarından faydalanamadı. Önce Krasnodar 49. dakikadaRamirez ile ardından Fenerbahçe 51. dakikada Alper Potuk ile gole çok yaklaştı ama sonuç alamadı.

VOLKAN DEMİREL SAKATLANDI

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 70. dakikasında Volkan Demirel sakatlandı. Krasnodarlı oyuncuyla girdiği ikili mücadelesonrası arka adalesini tutan Volkan, bir süre saha içinde tedavi edildi ancak maça devam edemedi. Volkan Demirel yerini Fabiano'ya bıraktı.

KADIKÖY'DE YÖNETİM İSTİFA SESLER

Maçın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar 'Yönetim istifa' sloganları attı. Ayrıca sarı-lacivertli futbolcuları da ıslıkladılar.

AVRUPA'YA VEDA

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. Krasnodar ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE: 1 - 1 :KRASNODAR

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

90+5. dakika: Lens serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti. Krasnodarlı futbolcular oyunun son anlarında kendi aralarında pas yapıyor.

90+4. dakika: Hava topu mücadelesinde Naldo van Persie'ye faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

90+3. dakika: Mehmet serbest vuruşta topu rakip ceza sahasına doğru gönderdi ancak Naldo topu uzakalştırdı.

90+2. dakika: İsmail rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

90+1. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Volkan'ın sol kanattan ortasında top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

90. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Laborde'nin ceza sahasından yaptığı vuruş savunmadan dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak. Laborde korneri paslaşarak kullandıktan sonra pas hatası yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in vuruşu savunmadan geri döndü. Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

89. dakika: Hızlı gelişen Krasnodar atağında sol kanattan ceza sahasına giren Ramirez'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

88. dakika: Krasnodar'da Pereyra kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

87. dakika: Krasnodarlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

86. dakika: Fenerbahçe bu dakikalarda hücum yapmakta zorlanıyor.

85. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Ramirez'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Lens'in kullandığı serbest vuruşta Fernandao'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

83. dakika: Kjaer serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi. Bu topu alan Mehmet'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

82. dakika: Alper'e faul yapan Pereyra sarı kart gördü. Fenerbahçe kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

81. dakika: Volkan'ın sol kanattan ortasında top Vitali Kaleshin'in yüzüne çarptı. Sonrasında iki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

80. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında van Persie ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecide kaldı.

79. dakika: Krasnodar'da Vyacheslav Podberezkin çıktı. Pereyra oyuna dahil oldu.

78. dakika: İsmail serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi. Bu topu alan Souza'nın vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında ceza sahasındaki topu almak isteyen Lens topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

77. dakika: Volkan Vitali Kaleshin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

76. dakika: Kjaer'in ileriye doğru gönderdiği uzun pasta Fernandao kafayla topu Volkan'a indirmek istedi ancak Naldo zamanında araya girerek topun Volkan'a gelmesine engel oldu.

75. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Souza arka direğe orta yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede Fenerbahçe'den kimse yok.

74. dakika: van Persie Kabore'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Kabore sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

73. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Volkan sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Hakem son müdahalenin Volkan'dan olduğunu işaret etti.

72. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

71. dakika: Fenerbahçe'de sakatlanan Volkan'ın yerine Fabiano oyuna girdi.

70. dakika: Volkan oyuna devam edemeyecek.

69. dakika: Fenerbahçe'de kaleci Volkan bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

68. dakika: Şener'in sağ kanattan ortasında kaleye doğru yönelen top üstten dışarıya gitti.

67. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Sow rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

66. dakika: Fenerbahçe'de Volkan Şen ve Fernandao kenarda ısınıyor. Hava topu mücadelesinde Sow'a faul yapan Vitali Kaleshin sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

65. dakika: Bu dakikalarda iki takım da orta sahada pas hatası yapıyor.

64. dakika: Krasnodar'da Wanderson yerini Laborde'ye bıraktı.

62. dakika: Lens'in sağ kanattan ikinci kez kullandığı kornerde Stanislav Kritsyuk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

61. dakika: Lens'in sağ kanattan ikinci kez kullandığı kornerde Stanislav Kritsyuk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

60. dakika: Şener'in sağ kanattan ortasında Stanislav Kritsyuk yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında topu alan İsmail ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda Stanislav Kritsyuk topu çıkardı. Fenerbahçe korner kullanacak.

59. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan yapılan pas hatası sonrası gelişen Krasnodar atağında Fedor Smolov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Volkan açıyı kapatarak topu çıkardı.

58. dakika: Alper'e faul yapan Yuri Gazinskiy sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

57. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında İsmail bir kez daha sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top bu kez kalecide kaldı.

56. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. İsmail'in sol kanattan ortasında Sow'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

55. dakika: Alper sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Kabore araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

54. dakika: İsmail'in Volkan'a attığı geri pasta Fedor Smolov araya girdi ve topu kaleye gönderdi ancak Kjaer topu çizgiden çıkardı.

53. dakika: Krasnodar etkili geldi. Gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Fedor Smolov'un vuruşunu Volkan çıkardı ve top dışarıya gitti. Krasnodar korner kullanacak. Vyacheslav Podberezkin'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmamız topu karşıladı.

52. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Şener'in ortasında savunma topu karşıladı ancak top kısa düştü. Bu topu alan Alper'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

51. dakika: İsmail rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe bir kez daha orta alandan serbest vuruş kullanacak.

50. dakika: Krasnodar tehlikeli geldi. Lens top kaybı yaptıktan sonra gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Ramirez Şener'den sıyrıldı ve şutunu çekti. Onun vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

49. dakika: Souza serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

48. dakika: Hava topu mücadelesinde Andreas Granqvist van Persie'ye faul yaptı. Fenerbahçe orta alandan serbest vuruş kullanacak.

47. dakika: Vitali Kaleshin tedavi için kenara geldi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Skrtel'in savunmadan gönderdiği uzun pasta Lens kafayla topu Sow'la indirmek istedi ancak top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Haydi Fenerbahçe... Sow'la hava topuna çıkan Vitali Kaleshin sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

Devre Arası: Krasnodar Ramirez'e yapılan faulde serbest vuruşu kullanmadan hakem ilk yarıdaki son düdüğü çaldı.

45+1. dakika: Lens'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren van Persie'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında Ramirez'e faul yapan Lens sarı kart gördü.

45. dakika: Fenerbahçeli futbolcular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Alper'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Şener'in ortasını savunma karşıladı.

43. dakika: Rakibine faul yapan Souza sarı kart gördü. Souza gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe eğer tur atlarsa Souza son 16'daki ilk maçta forma giyemeyecek.

42. dakika: GOL! Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Souza'nın kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Souza topu ağlara gönderdi. Krasnodar oyuna yeniden başladı.

41. dakika: İsmail rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Stanislav Kritsyuk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

39. dakika: Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan van Persie'yi düşündü ancak Naldo araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

38. dakika: Fenerbahçe'de van Persie ve Kjaer serbest vuruşta topun başına geçti. van Persie serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

37. dakika: Lens'in sağ kanattan ortasında van Persie'nin kafa vuruşunu savunma karşıladı sonrasında topu alan Alper yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Haydi çocuklar...

36. dakika: Pozisyonun ardından Stanislav Kritsyuk sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

35. dakika: Fenerbahçe mutlak bir golden oldu. Şener'in ortasında Stanislav Kritsyuk topu yumrukladı ancak top kısa düştü. Sonrasında ceza sahasında topu alan Alper yanındaki Sow'a pasını verdi. Sow'un boş kaleye yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.

34. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens savunmanın arkasına koşu yapan Sow'u düşündü ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

33. dakika: Alper'in kullandığı serbest vuruşta Krasnodar savunması topu uzaklaştırdı Sonrasında hızlı gelişen Krasnodar atağında Fedor Smolov ceza sahasına girmek istedi ancak Skrtel zamanında müdahale ederek ondan topu aldı.

32. dakika: Şener sağ kanattan hareketlenmek isterken Viktor Claesson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

30. dakika: Alper'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında diğer kanada açılan topu alan İsmail'in ortası kalecide kaldı.

29. dakika: Souza sağ kanattan hareketlenmek isterken Ramirez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Haydi çocuklar...

28. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Krasnodar'da. Fenerbahçe atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

26. dakika: Fenerbahçe bu dakikalarda top yapmakta zorlanıyor.

25. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin ceza sahasında doğru hareketlenen Fedor Smolov'u topla buluşturmak istedi. Volkan kalesini terk ederek bu topu kontrol etti.

24. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Kabore sol kanatta hareketlenen Yuri Gazinskiy'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

23. dakika: Fenerbahçe'de Şener ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

22. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında van Persie sağ kanattan hareketlenen Lens'i düşündü ancak Kabore araya girdi. Sonrasında gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin'in sağ kanattan ortasını Şener karşıladı.

21. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

20. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Souza'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

19. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Lens'in sağ kanattan ortasında Kjaer'in kafav uruşunu savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Krasnodar atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov'un vuruşunu kaleci Volkan çıkardı.

18. dakika: Hava topu mücadelesinde Vitali Kaleshin Alper'e faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

17. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına hareketlenen Sow'u düşündü ancak savunma araya girdi ve top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

15. dakika: Şener'in kaptırdığı top sonrası gelişen Krasnodar atağında Ramirez'in sol kanattan ortası kaleci Volkan'da kaldı.

14. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

13. dakika: İsmail sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Alper'in sol kanattan kullandığı kornerde Krasnodar savunması topu uzaklaştırdı.

12. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Lens ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

11. dakika: Lens'in ikinci kez kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

10. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Fenerbahçe korner kullanacak.Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci Stanislav Kritsyuk topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Temsilcimiz bir kez daha korner kullanacak.

9. dakika: Fenerbahçe'nin tur atlaması için artık 2 gol yeterli olamayacak. Temsilcimizin yemeden atacağı 3 gol turu getirecek.

8. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

7. dakika: GOL! Maalesef top ağlarımızda. Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in yaptığı pas hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov topu ağlara gönderdi.

6. dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lens korneri paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Sow'un şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu tekrar alan Sow bir kez daha şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı başladı.

5. dakika: İsmail uzaktan şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

4. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Dönen topu alan Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak temsilcimizden geldi. Haydi çocuklar...

3. dakika: Şener sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru hareketlenen Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe... Fenerbahçe hızlı çıkmak istedi ancak sağ kanatta topla buluşan Şener önünde hareketlenen Lens'i topla buluşturmadı.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.