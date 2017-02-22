Fenerbahçe Krasnodar maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - KRASNODAR

STAT: Ülker

HAKEM: Pawel Raczkowski (Polonya)

SAAT: 20.00

YAYIN: Tivibu Spor 2

Fenerbahçe Krasnodar maçından kareler

FENERBAHÇE: 1 - 1 :KRASNODAR



Devre Arası: Krasnodar Ramirez'e yapılan faulde serbest vuruşu kullanmadan hakem ilk yarıdaki son düdüğü çaldı.

45+1. dakika: Lens'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren van Persie'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında Ramirez'e faul yapan Lens sarı kart gördü.

45. dakika: Fenerbahçeli futbolcular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Alper'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Şener'in ortasını savunma karşıladı.

43. dakika: Rakibine faul yapan Souza sarı kart gördü. Souza gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe eğer tur atlarsa Souza son 16'daki ilk maçta forma giyemeyecek.

42. dakika: GOL! Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Souza'nın kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Souza topu ağlara gönderdi. Krasnodar oyuna yeniden başladı.

41. dakika: İsmail rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Stanislav Kritsyuk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

39. dakika: Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan van Persie'yi düşündü ancak Naldo araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

38. dakika: Fenerbahçe'de van Persie ve Kjaer serbest vuruşta topun başına geçti. van Persie serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

37. dakika: Lens'in sağ kanattan ortasında van Persie'nin kafa vuruşunu savunma karşıladı sonrasında topu alan Alper yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Haydi çocuklar...

36. dakika: Pozisyonun ardından Stanislav Kritsyuk sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

35. dakika: Fenerbahçe mutlak bir golden oldu. Şener'in ortasında Stanislav Kritsyuk topu yumrukladı ancak top kısa düştü. Sonrasında ceza sahasında topu alan Alper yanındaki Sow'a pasını verdi. Sow'un boş kaleye yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.

34. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens savunmanın arkasına koşu yapan Sow'u düşündü ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

33. dakika: Alper'in kullandığı serbest vuruşta Krasnodar savunması topu uzaklaştırdı Sonrasında hızlı gelişen Krasnodar atağında Fedor Smolov ceza sahasına girmek istedi ancak Skrtel zamanında müdahale ederek ondan topu aldı.

32. dakika: Şener sağ kanattan hareketlenmek isterken Viktor Claesson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

30. dakika: Alper'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında diğer kanada açılan topu alan İsmail'in ortası kalecide kaldı.

29. dakika: Souza sağ kanattan hareketlenmek isterken Ramirez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Haydi çocuklar...

28. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Krasnodar'da. Fenerbahçe atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

26. dakika: Fenerbahçe bu dakikalarda top yapmakta zorlanıyor.

25. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin ceza sahasında doğru hareketlenen Fedor Smolov'u topla buluşturmak istedi. Volkan kalesini terk ederek bu topu kontrol etti.

24. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Kabore sol kanatta hareketlenen Yuri Gazinskiy'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

23. dakika: Fenerbahçe'de Şener ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

22. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında van Persie sağ kanattan hareketlenen Lens'i düşündü ancak Kabore araya girdi. Sonrasında gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin'in sağ kanattan ortasını Şener karşıladı.

21. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

20. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Souza'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

19. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Lens'in sağ kanattan ortasında Kjaer'in kafav uruşunu savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Krasnodar atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov'un vuruşunu kaleci Volkan çıkardı.

18. dakika: Hava topu mücadelesinde Vitali Kaleshin Alper'e faul yaptı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

17. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına hareketlenen Sow'u düşündü ancak savunma araya girdi ve top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

15. dakika: Şener'in kaptırdığı top sonrası gelişen Krasnodar atağında Ramirez'in sol kanattan ortası kaleci Volkan'da kaldı.

14. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

13. dakika: İsmail sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Alper'in sol kanattan kullandığı kornerde Krasnodar savunması topu uzaklaştırdı.

12. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Lens ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

11. dakika: Lens'in ikinci kez kullandığı kornerde Souza'nın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

10. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Fenerbahçe korner kullanacak.Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci Stanislav Kritsyuk topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Temsilcimiz bir kez daha korner kullanacak.

9. dakika: Fenerbahçe'nin tur atlaması için artık 2 gol yeterli olamayacak. Temsilcimizin yemeden atacağı 3 gol turu getirecek.

8. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

7. dakika: GOL! Maalesef top ağlarımızda. Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in yaptığı pas hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov topu ağlara gönderdi.

6. dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lens korneri paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Sow'un şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu tekrar alan Sow bir kez daha şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı başladı.

5. dakika: İsmail uzaktan şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

4. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Dönen topu alan Alper ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak temsilcimizden geldi. Haydi çocuklar...

3. dakika: Şener sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru hareketlenen Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe... Fenerbahçe hızlı çıkmak istedi ancak sağ kanatta topla buluşan Şener önünde hareketlenen Lens'i topla buluşturmadı.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.