Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda yapılan pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Borajet Havayollarına ait özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

