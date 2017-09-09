09.09.2017 22:12 Fenerbahçe kaybetti, taraftar istifa istedi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 4. Haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamayı başarsa da, Başakşehir'in son dakikalarda bulduğu gole mani olamayınca mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attamah kafayı vurdu ve Başakşehir maçın hemen başında öne geçti. 0-1

28. dakikada savunmadan atılan uzun topta Elia'nın pasında Napoleoni karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı. Dönen topta Adebayor'un boş kaleye vuruşunda Skrtel kayarak müdahale etti ve topu kornere attı.

30. dakikada Valbuena'nın kullandığı korner atışında savunmanın arasından çok iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada boş pozisyondaki Adebayor kale önünde yükselip kafayı vurdu. Üst direkten dönen top kaleci Volkan'a çarpıp ağlara gitti. 0-2

39. dakikada Isla'nın sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Soldado'nun vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

43. dakikada Valbuena'nın soldan yaptığı ortayı Volkan Babacan yumrukladı ancak dönen topu önünde bulan Dirar bekletmeden vurdu ve farkı 1'e indirdi. 1-2

50. dakikada topla buluşan Visça'nın İsmail Köybaşı'nı geçerek çektiği sut Volkan Demirel'de kaldı. Dönen topu tamamlamak isteyen Adebayor'un vuruşunda savunma tehlikeyi önledi.

69. dakikada Dirar'ın son çizgiden kale sahası içine gönderdiği ve Volkan Babacan'ı geçen topa kale önünde Soldado dokunamadı.

78. dakikada Valbuena'nın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu, Clichy'nin dizine çarpan top ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada Valbuena'nın ceza sahası içinden arka direğe gönderdiği ortada Janssen yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

89. dakikada Visça sağ kanattan aldığı topla içeriye kat etti ve sol ayağıyla şutunu çekti. Volkan Demirel, uzak köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

90. dakikada Mahmut'un sağ kanattan yaptığı ortada top arka direkteki Kerim'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada orta sahadan gelen pasta topu önünde bulan Kerim Frei, iki rakibini geçtikten sonra düzeltip çok sert vurdu ve takımını tekrar öne geçiren isim oldu. 2-3



---KÜNYE---

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Volkan x, Isla x (Janssen dk. 64 xx), Skrtel xxx, Neto x, İsmail x, Ozan x, Josef de Souza x, Dirar x (Şener dk. 82 ?), Giuliano x (Aatif dk. 71 xxx), Valbuena xxx, Soldado x

Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Ahmethan, Muhammed Samed, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xxx, Attamah xxx, Epureanu xxx, Clichy xx, Emre xxx, Mahmut xxx, Visça xxx, Napoleoni xxx (İrfan Can dk. 59 x), Elia xxx (Kerim dk. 82 xxx), Adebayor xxx (Mevlüt dk. 88 ?)

Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Tunay, Da Costa, Uğur, Alparslan, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Attamah (dk. 2), Adebayor (dk. 33), Kerim (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir), Dirar (dk. 43), Skrtel (dk. 78) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Epureanu, Emre, Clichy, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Josef de Souza, İsmail (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

