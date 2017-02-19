Fenerbahçe Kasımpaşa maçı geniş özeti!

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan maçı Fırat Aydınus yönetti.

İki ekibin de buldukları pozisyonları değerlendiremedikleri mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından ligde dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe 37 puana, 12. sıradaki Kasımpaşa is 25 puana yükseldi.

Böylece, Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 11 karşılaşmada sadece 5 galibiyet alabilmiş oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.

Rus temsilcisine karşı 11'de forma giyen Alper Potuk ile Jeremain Lens'i ise sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Advocaat, bu futbolcuların yerine Gregory van der Wiel, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Miroslov Stoch ve Volkan Şen'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Stoch, Volkan Şen ve Sow ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Fernandao, Şener Özbayraklı, Emenike, Neustaedter ve Salih Uçan yer aldı.

- Van der Wiel, 81 gün sonra sahada

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel, 81 gün sonra formasına kavuştu.

Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Kasım 2016'da yapılan Gençlerbirliği müsabakasında terletmişti.

Sarı-lacivertli takımla ligdeki son maçını 16 Ekim 2016'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynayan Slovak futbolcu Stoch ise 126 gün sonra Fenerbahçe formasıyla lig mücadelesinde görev aldı.

Devre arasında Antalya'da yapılan hazırlık kampında sakatlanan ve yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Volkan Şen de Kasımpaşa mücadelesiyle ilk 11'deki yerine döndü. Volkan, Süper Lig'de son olarak 19 Aralık 2016'daki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de mücadele etmişti. Devre arasında sakatlandıktan sonra geçen haftaki Bursaspor maçıyla sahalara dönen Volkan Şen, 82. dakikada dahil olduğu müsabakada 8 dakika süre almıştı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'deki Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi, ligdeki Bursaspor maçı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

- Karavaiev ve Chahechouhe kadroya alınmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

Sezonun ilk yarısını Ukrayna'nın Zorya takımında geçiren ve devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Karavaiev, ligdeki Bursaspor maçının ardından Kasımpaşa müsabakasında da 18 kişilik kadroda bulunmadı.

Hollandalı teknik adam, ayrıca Süper Lig'in 20. haftasındaki Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan Aatıf Chahechouhe'yu da 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

- Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile yaptığı mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Karşılaşmanın saat 15.00'te başlaması ve İstanbul'daki güzel havaya rağmen Ülker Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Maçı yaklaşık 15 bin Fenerbahçe taraftarı tribünden izledi.

Kasımpaşa'nın ise yaklaşık 200 taraftarı, kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

- Özdeş, karoyu bozmadı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Özdeş, takımını, Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro, Eduok, Adem Büyük ve Koita 11'i ile sahaya sürdü.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, Eray Birniçan, Otigba, Bozhikov, Tunay Torun, Pavelka, Turgut Doğan Şahin ve Guanca'yı da yedek kulübesinde oturttu.