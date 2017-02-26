Fenerbahçe Karşıyaka'ya şans tanımadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx Pınar Karşıyaka: Petway xx 3, Muhammed xx 3, Green xx 15, Ponitka xx 12, Owens xxx 18, Erdi xx, Alp xx 2, Soner xx, Summers xxx 20 Başantrenör: Nenad Markovic Fenerbahçe: Barış xx 2, Melih xx, Bogdanovic xxx 15, Bannet xx 10, Nunnally xxx 23, Berk xx 4, Kalinic xxx 13, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet xx 2 Başantrenör: Zeljko Obradovic
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