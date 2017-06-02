Fenerbahçe kafilesine sönük karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 25 kişilik grup karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 25 kişilik grup karşıladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla saat 18.45'de Adana Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli ekibi, taraftarları karşıladı. Yaklaşık 25 kişi olan taraftar grubu takımı alkışladı.Taraftarlar futbolcuları görmek için birbiriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi bir turizm firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü ile havalimanından çıkıp konaklayacağı otele gitti. Adanaspor-Fenerbahçe maçı, yarın saat 17.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. (Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici /İHA)
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