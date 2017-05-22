Fenerbahçe kafilesi yolda kaldı

Taraftarlarla buluşmak için Bağdat Caddesi'ne giden Fenerbahçe Basketbol Takımı yolda kaldı.
Taraftarlarla buluşmak için Bağdat Caddesi'ne giden Fenerbahçe Basketbol Takımı yolda kaldı. Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde taraftarla buluşmak üzere yola çıktı. Üstü açık otobüsle yola çıkan kafile otobüsün tekerleği patlayınca yolda kaldı. Kafile gelecek diğer otobüs ile yola çıkarak, Bağdat Caddesi'ne gidecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.