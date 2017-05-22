Fenerbahçe kafilesi yolda kaldı

Taraftarlarla buluşmak için Bağdat Caddesi'ne giden Fenerbahçe Basketbol Takımı yolda kaldı.

Taraftarlarla buluşmak için Bağdat Caddesi'ne giden Fenerbahçe Basketbol Takımı yolda kaldı.

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde taraftarla buluşmak üzere yola çıktı. Üstü açık otobüsle yola çıkan kafile otobüsün tekerleği patlayınca yolda kaldı. Kafile gelecek diğer otobüs ile yola çıkarak, Bağdat Caddesi'ne gidecek.

