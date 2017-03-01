Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na inen yönetim ve futbolcular, burada bir grup taraftar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak üzere havaalanına gelen bir grup taraftar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a destek verirken, bir grup taraftarda 'Yönetim istifa' diye slogan attı. Futbolcular ve teknik heyet daha sonra kalacakları otele geçti. Kayserispor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Ali Göç-Turan Bulut/İHA)
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