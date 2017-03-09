Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi hiçbir taraftarın karşılamaması ise dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi hiçbir taraftarın karşılamaması ise dikkat çekti. Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için Gazipaşa Havalimanı'na hareket edeceği sırada hava muhalefeti nedeniyle rotası değişti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya Havalimanı'na saat 18.00'da iniş gerçekleştirdi.
KARŞILAMAYA HİÇ BİR TARAFTAR GELMEDİ Hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı'na inen Sarı-lacivertliler, Alanya'ya takım otobüsü ile hareket etti. Polis ve özel güvenlik kafilenin çıkışı esnasında geniş önlem alırken, futbolcuların neşesiz oldukları gözlendi. Sarı-lacivertli futbolcuları, karşılamaya hiçbir taraftarın gelmemesi de dikkat çekti.
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