Fenerbahçe İtalyan temsilciyi devirdi

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'yu 86-79 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 10. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'yu 86-79 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 10. galibiyetine ulaştı.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx
Fenerbahçe: James Nunnally xx 19, Bobby Dixon xx 11, Nikola Kalinic x 10, Ekpe Udoh xx 18, Luigi Datome xx 17, Kostas Sloukas x 8, Jan Vesely x 2, Bogdan Bogdanovic x, Ahmet Düverioğlu x 1, Pero Antic x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
EA7 Olimpia Milano: Mantas Kalnietis xxx 20, Milan Macvan x 6, Miroslav Raduljica xx 12, Zoran Dragic x 3, Abass Awudu x, Krunoslav Simon xx 5, Ricky Hickman xxx 15, Jamel McLean xx 12, Simone Fontecchio xx 4, Andrea Cinciarini x 2
Başantrenör: Jasmin Repesa
1. Periyot: 18-19 (EA7 Olimpia Milano lehine)
Devre: 41-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-58 (Fenerbahçe lehine)
5 faulle çıkan: Krunoslav Simon (EA7 Olimpia Milano)