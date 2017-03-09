Fenerbahçe, İspanyol ekibe yenildi

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 25. haftasında sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 79-74 mağlup oldu.
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 25. haftasında sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 79-74 mağlup oldu.
Salon: Ülker Sports Arena Hakemler: Christos Christodoulou xx, Carmelo Paternico xx, Amit Balak xx Fenerbahçe: Bennett xx 9, Bogdanovic xxxx 26, Ali Muhammed xx 2, Kalinic xx 8, Vesely xx 6, Datome xx 10, Antic xx 7, Melih Mahmutoğlu xx 6, Nunnally x, Berk Uğurlu x, Ahmet Düverioğlu x Başantrenör: Sito Alonso Baskonia: Tillie xx 7, Larkin xxx 19, Beaubois xx 7, Hanga xxx 7, Voigtmann xx 4, Blazic xx 7, Luz xx 10, Budinger xx 7, Shengelia xx 7, Diop xx 4 Başantrenör: Zeljko Obradovic 1. Periyot: 18-19 (Baskonia lehine) Devre: 35-43 (Baskonia lehine) 3. Periyot: 55-61 (Baskonia lehine)
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