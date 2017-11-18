Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14'e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14'e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 19 puan ve averajla 5. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İki ekip daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Bu maçlardan 14'ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 54 golüne karşı kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 30 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile Sivasspor İstanbul'da daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9'unu sarı-lacivertliler kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip 1 kez galip geldi. 1 karşılaşmada da beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, İstanbul'daki maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. İki ekip son olarak 2015-2016 sezonunda Sivas'ta karşılaşmış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.
Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik skorla alırken, Sivasspor ise rakibini iki kez 2-0 mağlup etti. İki takım arasında Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı maç ile 2013-2014 sezonunda Fenerbaçe'nin Kadıköy'de 5-2 kazandığı maç en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak.
(Uğur Yiğit/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Elton John 'ara veriyor'
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Elton John 'ara veriyor'
Elton John 'ara veriyor'
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem
61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de
61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de
Çorum'da film gibi soygun
Çorum'da film gibi soygun
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English