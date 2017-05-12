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Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig'de 42. randevuda
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Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig'de 42. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor toplamda 48, Süper Lig'de ise 42. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor toplamda 48, Süper Lig'de ise 42. kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisi ile İstanbul ekibi Süper Lig'de daha önce 41 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım toplamda 48. kez birbirlerine rakip olacak.

SÜPER LİG'DE 42. KEZ
Daha önce toplamda 47 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 1982-1983 yılında Spor Toto Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken, mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin'in karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 47 maçta rakibine karşı 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 31 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile Antalyaspor, birbirlerine rakip oldukları 47 maçın 41'ini Süper Lig'de, 5'ini Türkiye Kupası'nda, 1'ini de hazırlık maçında oynadı.

İSTANBUL'DA 23 MAÇ OYNANDI
Fenerbahçe ile Antalyaspor İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Oynanan 23 maçta kırmızı-beyazlılar deplasmanda rakibini sadece 1 kez yenebildi. Sarı kanaryalar ise, 20 maçta galibiyet elde ederken, 2 maç ise berabere sona erdi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 1 DEPLASMAN GALİBİYETİ
Akdeniz ekibi Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 23 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlıların aldığı tek galibiyet ise 2012-2013 yılında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta elde edildi. Antalyaspor mücadeleden Lamine Diarra'nın 2 golü ve Deniz Barış'ın attığı gollerle 3-1 kazandı. Fenerbahçe'nin ise tek golü Moussa Sow'dan geldi.

EN FAZLA 7 GOL ATILDI
Antalyaspor ile Fenerbahçe, birbirleriyle oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. İki kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor birini de Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 yılında Antalya'da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3'lük galibiyetle dönerken, 2009-2010 yılında Türkiye Kupası maçında yine Antalya'da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 4-3 önde tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlar içerisinde alınan en farklı skor ise 1996-1997 yılında Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK 1-0 BİTTİ
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 47 maçta 10 kez 1-0'lık skor alındı. Kırmızı-beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 7 kez 2-1'lik skor alınırken, 5 kez de 3-1'lik sonuç alındı. İki takım arasında 4'er kez 0-0, 1-1 ve 2-0'lık skorların yanı sıra 3 kez de 4-2'lik sonuçlar alındı. Antalyaspor ile Fenerbahçe 2'şer kez ise 3-2, 4-0, 4-3'lük skorlarla sahadan ayrılırken, birer kez de 2-2, 3-0, 4-3 ve 5-0'lık sonuçlarla maçlar sona erdi.

FENERBAHÇE 90, ANTALYA 44 GOL ATTI
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan 47 maçta toplam 134 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 44 gol atma başarısı yakalarken, sarı-lacivertliler ise kırmızı-beyazlılara 90 golle karşılık verdi.

2 OYUNCU CEZALI
Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 2 oyuncu 30. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye karşı sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

SINIRDAKİ FUTBOLCULAR
Akdeniz ekibinde 3 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. M'billa Etame, Mustafa El Kabir ve Sandro, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta kart görmeleri halinde 32. haftada iç sahadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11
Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Ferhat, Celustka, Diego Angelo, Chico, Motta, Mustafa El Kabir, Sandro, Charles, M'billa, Deniz Kadah ve Eto'o."
(Adem Akalan/İHA)

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