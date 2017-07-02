Fenerbahçe için müthiş iddia !

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Dani Alves'le anlaştığını ileri sürdü.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Dani Alves'le anlaştığını ileri sürdü. İtalyan basını, Juventus ile yolları ayıran Dani Alves'in Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu duyurdu. 34 yaşındaki Brezilyalı ünlü sağ bek ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı iddia edildi. Uzun süre Barcelona forması giyen Alves, son olarak ter döktüğü Juventus'ta da Serie A ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.