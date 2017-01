05.01.2017 21:18 Fenerbahçe - Go Ahead Eagles maçı iptal edildi

Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya'da hazırlık maçı yapacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya'da hazırlık maçı yapacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı.



Fenerbahçe'nin Antalya'daki kampta hazırlık maçı oynayacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, Türkiye'ye yaşanan terör olaylarından dolayı gelmeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.



Öte yandan sarı-lacivertliler, yarın saat 14.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek ve 12 Ocak'a kadar kamp yapacak.