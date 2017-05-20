Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli ekipte Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından Ankara'ya hareket edecek.

