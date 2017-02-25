Fenerbahçe Gaziantepspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki çalışma, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda yapılan pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Fenerbahçe, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Borajet Havayolları'na ait özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
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