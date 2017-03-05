Fenerbahçe galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 4 maç sonra galibiyetle tanışan ev sahibi ekibin golünü maçın uzatma dakikalarında Mehmet Topal kaydetti.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 4 maç sonra galibiyetle tanışan ev sahibi ekibin golünü maçın uzatma dakikalarında Mehmet Topal kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinde yönetimi istifaya davet eden taraftarlarla, yönetim lehine tezahürat yapan grup arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, gerginlik büyümeden her iki tarafı da yatıştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Regattin'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

6. dakikada sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda Mehmet Topal'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Regattin'in sert şutunda Fabiano topu köşeden kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası dışından Thiago Pinto'nun direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta Fabiano topu direğin dibinde kontrol etti.

35. dakikada Alper Potuk'un ortaladığı topa arka direkte Skrtel'in kafasıyla indirdiği topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda uzanarak oyun alanına çeldi.

59. dakikada Musa'nın kullandığı serbest vuruşta Skrtel'in hatalı vuruşunda topu önünde bulan Bifouma müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleciden kornere gitti.

67. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens'in Prochazka'yı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta topu kaleci Karcemarskas çeldi. Altıpasta topu önünde bulan Fernandao'nun vuruşunda Karcemarskas meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

81. dakikada ceza sahası dışından N'diaye'nin yerden plasesinde meşin yuvarlağı kaleci Fabiano kontrol etti.

86. dakikada Lens'in orta sahadan derinlemesine pasıyla hızla ceza sahasına giren Volkan Şen'in vuruşunda kaleci Karcemarkas son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

90+2. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın arka direkte diziyle kontrol ettiği topa gelişine şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

90+3. dakikada maçın bitiş düdüğü çalan hakem Alper Uludağ'a topu sert bir şekilde gönderen Pinto ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



KÜNYE

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Narinç xx

Fenerbahçe: Fabiano xxx, Şener x, Kjaer x (Sow dk. 73 x), Skrtel xx, Hasan Ali x, Lens xx, Ozan x (Volkan Şen dk. 46 x), Mehmet Topal xxx, Souza x, Alper Potuk x, Fernandao x (Van Persie dk. 73 x)

Yedekler: Ertuğrul, İsmail Köybaşı, Neustadter, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Osmanlıspor: Karcemarkas xx, Vrsjacevic xx (Koray dk. 66 x), Numan xx, Prochazka xx, Pinto xxx, Moreira xx, Musa xx, Adam Maher xx, Regattin xxx (Webo dk. 80 x), N'diaye xxx, Bifouma xx (Erdal dk. 90 ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Aykut, Muhammed, Rusescu

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Mehmet Topal (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Pinto (Maç bitimi) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Souza, Lens, Hasan Ali (Fenerbahçe), Koray, Maher (Osmanlıspor)

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)