Fenerbahçe finale yakın

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşakafa Doğuş'u 95-81 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena'da oynanacak üçüncü maçı kazanması halinde finale çıkacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşakafa Doğuş'u 95-81 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena'da oynanacak üçüncü maçı kazanması halinde finale çıkacak.
Salon: Ülker Sports Arena Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx Fenerbahçe: Kalinic xxx 15, Nunnally xx 3, Ali Muhammed xxx 15, Antic xxx 10, Udoh xxx 13, Datome xxx 12, Bogdanovic xxx 18, Melih Mahmutoğlu xx 7, Ahmet Düverioğlu xx 2, Berk Uğurlu x, Egehan Arna x Başantrenör: Zeljko Obradovic Darüşşafaka Doğuş: Harangody x 5, Wanamaker xxx 21, Clyburn xx 14, Zizic x 5, Furkan Aldemir xxx 14, Anderson xx 9, Wilbekin x 3, Okben Ulubay x 4, Mehmet Yağmur x 6, Birkan Batuk x Başantrenör: David Blatt 1. Periyot: 24-26 (Darüşşafaka Doğuş lehine) Devre: 58-43 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 74-67 (Fenerbahçe lehine)
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