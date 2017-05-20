Fenerbahçe finale hazırlanıyor

THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.
THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. THY Euroleague Final-Four'da Real Madrid'i geçerek finale yükselen Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Final maçı öncesinde sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Obradovic'in öğrencileri, basına açık bölümde şut antrenmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak final maçı yarın saat 21.00'de başlayacak. (Oğuzhan Ort / İHA9
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