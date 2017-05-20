Fenerbahçe finale hazırlanıyor

THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

THY Euroleague Final-Four'da Real Madrid'i geçerek finale yükselen Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Final maçı öncesinde sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Obradovic'in öğrencileri, basına açık bölümde şut antrenmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak final maçı yarın saat 21.00'de başlayacak.

(Oğuzhan Ort / İHA9