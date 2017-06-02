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Fenerbahçe finalde
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Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off turu yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 90-74 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off turu yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 90-74 mağlup ederek, seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.
Fenerbahçe, Jan Vesely ve Bogdanovic'in basketleriyle maça 6-0'lık bir seriyle başladı. Bu bölümde rakibin hücum hatalarını da iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, ilk 2 buçuk dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı. (0-11) Son 2 buçuk dakikanın içine de 9-22'lik skorla önde giren Fenerbahçe oldu. Periyotun geriye kalan bölümünde de sayı farkını koruyan Fenerbahçe, Udoh'un da skora yaptığı katkıyla ilk çeyreği 14-26 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğine Nikola Kalinic'in basketiyle başlayan Fenerbahçe karşısında ev sahibi takım Wanamaker ile etkili oldu. Darüşşafaka Doğuş, Mehmet Yağmur ve James Anderson ile farkı 7 sayıya düşürse de Fenerbahçe, iyi oyunuyla farkı gene açmayı başardı. Rakibi karşısındaki üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, soyunma odasına 35-46'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğine de etkili başlayan Fenerbahçe ilk 5 dakikalık bölüm 44-51 önde geçti. Son bölümde rakibe Ali Muhammed ve Nikola Kalinic ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, final periyotuna 53-58 önde girdi.
Son periyotta rakibin savunma direncini kıran Fenerbahçe, farkı bir kez daha çift haneli sayılara çıkardı. İlk 5 dakikalık bölümde Bogdanovic, Ali Muhammed ve Nikola Kalinic'in basketleriyle etkili olan Fenerbahçe skoru 62-80'e getirdi. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip mücadeleden 74-90 galip ayrıldı.

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