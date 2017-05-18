Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe final aşkına
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe final aşkına

THY Euroleague Final-Four müsabakalarında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague Final-Four müsabakalarında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague Final Four karşılaşmaları yarın CSKA Moskova-Olympiacos mücadelesi ile başlayacak. Sarı-lacivertliler yarın 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid ile mücadele edecek. THY Euroleague normal sezonunda Real Madrid ile oynanan iki karşılaşmadan bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, final-four'da İspanyol ekibini devirerek, pazar günkü final için yerini ayırtmak istiyor. THY Euroleague Final-Four maçlarının İstanbul'da oynanmasıyla taraftar desteğinden faydalanmak isteyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague şampiyonluğuna göz kırpıyor.

2014-2015'TE YARI FİNALDE ELENDİ
Real Madrid ile final için mücadele edecek Fenerbahçe, rakibi ile 2014-2015 sezonunda Euroleague'de yine yarı finalde eşleşmişti. İspanyol ekibine 96-87 mağlup olan sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya 86-80 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamlamıştı. Real Madrid ise bu sezonda finalde Olympiakos'u 78-59 ile geçerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ÇEYREK FİNALDE YENİLMEDİ
Fenerbahçe ile Real Madrid geçtiğimiz sezon Euroleague'de çeyrek final serisinde eşleşmiş ve sarı-lacivertliler 3 maçta 3 galibiyet alarak adını final-four'a yazdırmıştı. Geçen sezon çeyrek finalde ilk maçı evinde 75-69 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta yine evinde rakibini 100-78 mağlup etti. Serinin 3. maçına İspanya'da çıkan sarı-lacivertliler Madrid'i bu kez 75-63 mağlup etmiş ve seriyi 3-0 yaparak adını final-four'a yazdırmıştı.

FENERBAHÇE FINAL-FOUR'A ABONE
Sarı-lacivertli takım son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı. 2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertli takım, turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertli takım rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı avuçlarının içinden kaçırmıştı.

HEDEF İSTANBUL'DA KUPAYI KALDIRMAK
Son 3 sezonda final-four'a kalma başarısı gösteren, geçtiğimiz sezonun finalisti Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde kupaya uzanmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip kupa yolunda ilk sınavına yarın akşam 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe, Real Madrid engelini aşması durumunda CSKA Moskova - Olympiakos karşılaşmasının galibi ile pazar günü kupa için kozlarını paylaşacak.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Bakanlık duyurdu bin 500 kişi alınacak işte o tarih
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Ege Denizi'nde deprem! Muğla ve İzmir'de hissedildi
Ege Denizi'nde deprem! Muğla ve İzmir'de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Trump ile Netanyahu arasında Ağlama Duvarı krizi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Terörle mücadelede fotokapanlar aktif rol oynayacak
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Barcelona'ya bir Türk sponsor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Eda Tuğsuz'dan bir rekor daha
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen 52 yaşında hayatını kaybetti
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Gaziantep Mustafa Ceceli ile coştu
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
Sedat Şahin'in villasına operasyon polis kamerasında
İşitme engelliler için konuşan eldiven yaptı
İşitme engelliler için konuşan eldiven yaptı
Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş
Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş
Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!
Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!
'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'
'Mevduat kapma yarışı üzerinden...'
İlginç kazalar MOBESE'ye yansıdı
İlginç kazalar MOBESE'ye yansıdı
CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi
CHP'li Altay'dan 'dış politika' değerlendirmesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English