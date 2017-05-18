Fenerbahçe final aşkına

THY Euroleague Final-Four müsabakalarında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague Final-Four müsabakalarında Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague Final Four karşılaşmaları yarın CSKA Moskova-Olympiacos mücadelesi ile başlayacak. Sarı-lacivertliler yarın 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid ile mücadele edecek. THY Euroleague normal sezonunda Real Madrid ile oynanan iki karşılaşmadan bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, final-four'da İspanyol ekibini devirerek, pazar günkü final için yerini ayırtmak istiyor. THY Euroleague Final-Four maçlarının İstanbul'da oynanmasıyla taraftar desteğinden faydalanmak isteyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague şampiyonluğuna göz kırpıyor.



2014-2015'TE YARI FİNALDE ELENDİ

Real Madrid ile final için mücadele edecek Fenerbahçe, rakibi ile 2014-2015 sezonunda Euroleague'de yine yarı finalde eşleşmişti. İspanyol ekibine 96-87 mağlup olan sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya 86-80 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamlamıştı. Real Madrid ise bu sezonda finalde Olympiakos'u 78-59 ile geçerek kupaya uzanan taraf olmuştu.



GEÇTİĞİMİZ SEZON ÇEYREK FİNALDE YENİLMEDİ

Fenerbahçe ile Real Madrid geçtiğimiz sezon Euroleague'de çeyrek final serisinde eşleşmiş ve sarı-lacivertliler 3 maçta 3 galibiyet alarak adını final-four'a yazdırmıştı. Geçen sezon çeyrek finalde ilk maçı evinde 75-69 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta yine evinde rakibini 100-78 mağlup etti. Serinin 3. maçına İspanya'da çıkan sarı-lacivertliler Madrid'i bu kez 75-63 mağlup etmiş ve seriyi 3-0 yaparak adını final-four'a yazdırmıştı.



FENERBAHÇE FINAL-FOUR'A ABONE

Sarı-lacivertli takım son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı. 2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertli takım, turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertli takım rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı avuçlarının içinden kaçırmıştı.



HEDEF İSTANBUL'DA KUPAYI KALDIRMAK

Son 3 sezonda final-four'a kalma başarısı gösteren, geçtiğimiz sezonun finalisti Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde kupaya uzanmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip kupa yolunda ilk sınavına yarın akşam 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe, Real Madrid engelini aşması durumunda CSKA Moskova - Olympiakos karşılaşmasının galibi ile pazar günü kupa için kozlarını paylaşacak.

