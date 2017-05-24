Fenerbahçe farklı yendi

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda sahasında TOFAŞ'ı 92-76 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda sahasında TOFAŞ'ı 92-76 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.
Salon: Ülker Sports Arena Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 10, Udoh xx 4, Ali Muhammed xx 9, Nunnally xxx 11, Vesely xxx 12, Melih Mahmutoğlu xx 8, Sloukas xxx 13, Datome xxx 11, Barış Hersek xx 2, Ahmet Düverioğlu xx 9, Egehan Arna xx 3, Berk Uğurlu x Başantrenör: Zeljko Obradovic TOFAŞ: Mejia xx 12, Barış Ermiş xx 7, Micic xx 13, Kaya Peker xx 12, Copeland xx 9, Ivanov xx 4, Palacios xx 3, Yiğit Arslan xx 12, Kadir Bayram xx 4 Başantrenör: Orhun Ene 1. Periyot: 22-23 (TOFAŞ lehine) Devre: 44-37 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 64-60 (Fenerbahçe lehine)
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