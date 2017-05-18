Fenerbahçe farklı yendi

Euroleague tarafından Adidas ile ortaklaşa düzenlenen Next Generation Turnuvası'nda Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı gruptaki ilk maçında Zalgiris Kaunas'i 72-60 yendi.
Euroleague tarafından Adidas ile ortaklaşa düzenlenen Next Generation Turnuvası'nda Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı gruptaki ilk maçında Zalgiris Kaunas'i 72-60 yendi. Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı, Adidas Next Generation Turnuvası ilk maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden 72-60 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Ahmet Can Duran 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist, Mert İlhan 17 sayı ve 4 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Fenerbahçe, turnuvanın ikinci maçında 19 Mayıs Cuma günü 15.00'te Real Madrid ile karşılaşacak.
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