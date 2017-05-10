Fenerbahçe farklı mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'i 96-57'lik skorla farklı mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'i 96-57'lik skorla farklı mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Murat Biricik xx, Ali Şakacı xx, Mehmet Şahin xx Anadolu Efes: Cedi Osman xx 6, Doğuş Balbay x 2, Granger x 5, Brown xx 12, Dunston x 1, Heurtel xx 14, Honeycutt x 7, Kirk x 10, Can Maxim Mutaf x Başantrenör: Velimir Perasovic Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 15, Kalinic xx 9, Ali Muhammed xxx 10, Vesely xx 4, Udoh xxxx 22, Datome 8, Melih Mahmutoğlu xxx 14, Ahmet Düverioğlu xx 7, Egehan Arna xx 7, Sloukas xx, Barış Hersek xx, Berk Uğurlu xx Başantrenör: Zeljko Obradovic 1. Periyot: 6-29 (Fenerbahçe lehine) Devre: 29-50 (Fenerbahçe lehine)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.