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Fenerbahçe fark yedi! 4-1
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Fenerbahçe fark yedi! 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe karşısında Kayseri'ye galibiyeti getiren golleri Umut Bulut, Welliton ve Güray Vural (2) kaydederken sarı-lacivertlilerin tek golünü Mehmet Topal attı. Advocaat'ın ekibi lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor 33. dakikada Umut Bulut'un golüyle öne geçti.

Umut Bulut bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü Fenerbahçe'ye atarken, bu sezon 15 maçı boş geçen Umut Bulut ayrıca Kayserispor forması ile ligde ilk golünü attı.

Fenerbahçe, ilk yarının bitimine az bir süre kala Mehmet Topal ile beraberliği yakaladı ve devreye 1-1 eşitlikle girdi.

Şener Özbayraklı'nın yer aldığı Fenerbahçe'nin sağ kanadını etkili kullanan Kayserispor, 70. dakikada bu bölgedeki boşluğu iyi değerlendirerek 70'te yeniden öne geçti. Güray Vural, Varela'nın asistini gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirmeyi başardı.

88. dakikada sahneye Welliton çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

90+4'te son sözü Güray Vural söyledi. Çok uzak mesafeden muazzam bir vuruş yapan Güray jeneriklere girecek bir golle skoru belirledi: 4-1.

Güray Vural'ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Kayserispor, Fenerbahçe karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 19. haftayı 35 puanla 4. sırada tamamladı. Kayserispor ise puanını 16'ya yükseltti.

ADVOCAAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal forma giydi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, forvette ise Fernandao görev aldı.

Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde bulundu.

YENİ TRANSFER VARELA GÖZ DOLDURDU

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu.

Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yapılan maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılaşmayı izledi. Özhaseki, maç öncesi Kayserispor Kulübünün yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğini iletti.

MAÇTAN NOTLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı ve yeni Kulüp Başkanı Erol Bedir, müsabakayı Şeref Tribünü'nde izledi.

AZİZ YILDIRIM OTELDE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise karşılaşmayı cezalı olduğu için Kayseri'de sarı lacivertli takımının kaldığı oteldeki odasında izledi.

VAN PERSİE'YE DESTEK

Maçtan önce 96 yaşındaki dedesi Wim Ras'ın ölüm haberini alan Robin Van Persie'ye takım arkadaşları teknik kadro ve yöneticiler destek verdi. Maç kadrosunda yer alan Hollandalı oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Kayserispor camiası da Robin Van Persie'ye başsağlığı dileklerini iletti.

EKSİ 12 DERECEDE OYNANDI

Eksi 12 derecede oynanan karşılaşmada tribünleri 10 bin futbolsever doldurdu. Fenerbahçe'ye ayrılan misafir tribünün ise yarısı doldu. Karşılaşmayı Ankara, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'den gelen futbolseverler izledi.

YENİ YÖNETİM TAM KADRO

Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrası sarı kırmızılı yeni yönetim kurulu, maça tam kadro geldi.


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