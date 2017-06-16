Fenerbahçe, Dirar'ı açıkladı

Fenerbahçe, Monaco'da forma giyen Nabil Dirar anlaşıldığını açıkladı. Sarı-lacivertle takım, 31 yaşındaki futbolcuyu bugün saat 15.30'da İstanbul'a getiriyor. Dirar sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe, Monaco'da forma giyen Nabil Dirar anlaşıldığını açıkladı. Sarı-lacivertle takım, 31 yaşındaki futbolcuyu bugün saat 15.30'da İstanbul'a getiriyor. Dirar sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak. Monaco'da forma giyen Nabil Dirar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuyu bugün saat 15.30'da İstanbul'a getiriyor. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından imza atacak. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
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