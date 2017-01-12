Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nu topa tuttu.

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nu topa tuttu.
Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesi üzerinden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu hedef alan bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, bazı yazılı basın mecralarında, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kulübümüze yönelik birtakım yüzeysel varsayımlarını içeren demeçlerine tarafımızca tesadüf edilmiştir. Bahse konu demeçlerin, sahibi tarafından yalanlanmadığından doğru olduğu varsayımıyla aşağıda yazılı açıklamanın yapılmasının mecburiyeti gerekmiştir. Öncelikle, ifade etmek isteriz ki, Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları bir MHK Başkanı'nın ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir yüzeyselliktedir. Taraflı tarafsız tüm spor yorumcuları, ligin ilk yarısında lig yarışının hakem hataları ile şekillendiğini, yapılan hakem hatalarının hata boyutunu aştığını, belli hakemlerin ligi dizayn ettiğini, bu hakemlerin futbol dünyasından uzaklaştırılmaması halinde hakemlik müessesine güvenin olamayacağını açıkça ifade etmiş ve bu görüşler üzerinden fikir birliğine varmıştır.

YA DA YUSUF NAMOĞLU KÖTÜ NİYETLİDİR
Buna karşın Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir.
Video hakem uygulamasına bir an önce ligimizde başlanması gerektiği hususundaki kulüplerin ortak isteğinden bile bir sonuç çıkaramayan Yusuf Namoğlu, ücretli danışman yabancı hakem hocaları ile günü kurtarma, oluşmuşu hiç olmamış gibi gösterme çabasındadır. Tarafımızdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ve bilgi içinde kendisine gönderilen yazımız ve ekleri ile ligin ilk yarısında hakemlerin müsabakalarımızda ve rakiplerimizin müsabakalarındaki kararları mukayeseli örnekler ile açıklanmış ve hakem performanslarının basit hata ile izah edilmeyecek ölçüde olduğu somut kanıtları ile gözler önüne serilmiştir. Buna karşın, Yusuf Namoğlu medyaya yansıyan açıklamalarında kulübümüz lehine verilmiş hatalı bir karar ile kulübümüz aleyhine verilen (sadece) bir kararın dengelenmiş olduğunu, bu şekilde lig yarışında hakem hatalarının dengeli bir dağılım içinde olduğu şeklinde akla zarar bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu vesile ile bir kere daha altını çizerek belirtmek isteriz ki, Fenerbahçe Spor Kulübü, aleyhine olan hakem hatalarının başka maçlarda lehine yapılan hakem hataları ile dengelenmesi gibi bir arayış içinde değildir ve bu anlayışı şiddetle reddetmektedir.

TÜRK FUTBOLU'NA KARŞI YAPILMIŞ BÜYÜK BİR KÖTÜLÜKTÜR
Yusuf Namoğlu'nun kendisine sunulan dosya muhteviyatı gerçekliğini görmezden gelerek, bu üslup ile kamuoyuna verdiği mesaj, Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı dönemlerine hakim olan kötü yönetim iddiamızın en açık delilidir. Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı yaptığı her dönem, sistematik şekilde hata yapan hakemlerin kollanarak sistematik hata yapmaları konusunda cesaretlendiği dönemler olmuştur. Hakemlerin, şampiyonu ya da düşecek takımı belirleme gibi fikirler ile sahaya çıktığının kamuoyunun geniş kesimleri tarafından yaygın bir şekilde düşünüldüğü bir dönemde Türk Hakemliği'nin başarılı ve iyi yolda olduğunu söylemek Türk Futbolu'na karşı yapılmış büyük bir kötülüktür. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazmış olduğumuz yazının da ana fikri budur. Sistematik bir şekilde hata yapan, ligi dizayn eden hakemlerin Türk Futbolu'nda hiçbir yeri yoktur. Bu hakemlerin, mesleki olarak cezalandırılarak, hatalarından arınmasını beklemek de safdilliktir. Tüm kamuoyunun da yakından bildiği bu hakemler ile geçmişte örnekleri yaşandığı gibi vedalaşılmalı ve bu hakemlerin hakem camiasının güvenilirliğine süreklilik arz eden bir şekilde vermiş oldukları zarara artık bir son verilmelidir.

NAMOĞLU'NUN MHK BAŞKANLIĞI YAPTIĞI DÖNEMLERDE HAKEM PERFORMANSLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ...
Söz konusu talihsiz demeçten yaptığımız bir başka çıkarım, Yusuf Namoğlu'nun, tarafımızdan raporlanan, ilk yarıda 3 büyükler adına hakemlerin lehte ve aleyhte yaptıkları hakem hatalarına ilişkin detaylı değerlendirmeye göz ucuyla dahi bakmamış olması, raporlarımızı dikkate almamış olmasıdır. Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı yaptığı dönemlerde hakem performanslarının düşüklüğü artık tüm çıplaklığı ile kamuoyu tarafından da görülmektedir. Hakemlik müessesine olan güven eksikliği, Türk Futbolu'nu yakın gelecekte yaşanması muhtemel ayrıştırıcı bir kırılma noktasına doğru hızla sürüklemekte, bugün bizlere karşı kasıtlı yapıldığına inandığımız hakem yanlışları, başka takımlar için de kötü bir emsal teşkil edecek noktaya gelmektedir.

O KOLTUĞU BOŞ YERE İŞGAL ETMEMESİ...
MHK Başkanlığı gibi Türkiye'de çok büyük bir endüstrinin yönetim paydaşlarından olan bir makamda oturan Yusuf Namoğlu'nun, hakemler konusuna daha büyük ölçekte bir ciddiyetle yaklaşması, yaşanan kötü hakem performanslarını görmezden gelmemesi, sistematik şekilde hata yapan hakemleri korumaması, bunlarla vedalaşması, artık tüm kamuoyunun görüp dillendirdiği gerçekleri görmezden gelmeden üstüne giderek çözüm üretmesi, aksi halde o koltuğu boş yere işgal etmemesi Türk Futbolu'nun geleceği için şüphesiz belirleyici etmenlerden biri olacaktır."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Uğur Acar davası ertelendi
Uğur Acar davası ertelendi
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Eski başbakan kefaletle serbest
Eski başbakan kefaletle serbest
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English