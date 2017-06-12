Fenerbahçe'den 'Valbuena' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Mathieu Valbuena ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Mathieu Valbuena ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır" denildi.
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