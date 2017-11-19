Fenerbahçe'den transfer harekatı

Fenerbahçe, ilk yarının kalan bölümünde üst sıralar ile farkı ne kadar indirirse transferler yapılanması ona göre şekillenecek.

Fenerbahçe yönetimi farkın kapanması veya azaltılması halinde tranferde düğmeye basacak. Mevkiler de belirlendi. Sarı-lacivertliler, sol bek, orta saha ve kanada tavkiye yapacak.

İSİMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe devre arasında kadrosuna katmayı planladığı oyuncuların listesini hazırladı. Sol beke yapılacak takviyede öne çıkan isimler Lucas Digne ve Baba Rahman. Orta sahaya Davy Klaassen veya Emre Ekbaba düşünülüyor. Kanat-forvet için Narsingh ismi listenin ilk sırasında.