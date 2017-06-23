Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe, Edin Visca için transfer girişiminde bulunmadıklarını Robin van Persie için de teklif almadıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, Edin Visca için transfer girişiminde bulunmadıklarını Robin van Persie için de teklif almadıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, yine son dönemde Robin van Persie'nin kulübümüzden ayrılacağına dair gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Robin van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır. Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
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