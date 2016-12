30.12.2016 19:03 Fenerbahçe'den TFF'ye tepki

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal' olarak nitelendirdi. Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal' olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası PFDK'nın iki takıma, Vodafone Arena stadyumu çevresinde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle ceza vermemesini 'skandal nitelikte bir karar' olarak değerlendirdi.

Başkan Yıldırım'ın söz konusu yazısı kulübün internet sitesi üzerinden yayınladı. Aziz Yıldırım'ın TFF'ye gönderdiği yazı şu şekilde:

"10.12.2016 tarihinde Beşiktaş ve Bursaspor takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında söz konusu takımların taraftarlarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle her iki kulüp de TFF Hukuk Kurulu tarafından 13.12.2016 tarihinde FDT'nin 53.maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle FDT'nin 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişlerdir.

PFDK 15.12.2016 tarihli toplantıda her iki kulübün taraftarlarının neden olduğu 'saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. PFDK'nın söz konusu kararının gerekçesinin müsabakadan sonra Vodofone Arena civarında meydana gelen elim terör olayı olduğu basında yer almıştır.

Bu kararın ardından basında; adaleti sağlamakla görevlendirilen TFF'nin yöneticilerinin bu durumun vicdanları rahatsız edebileceğini değerlendirdikleri ve bu değerlendirme sonucunda TFF Hukuk Kurulunun PFDK tarafından verilen karara karşı TFF Tahkim Kuruluna itirazda bulunduğuna ilişkin haberler çıkmıştır.

TFF.org'da yayınlanan 29.12.2016 tarihli TFF Tahkim Kurulu Toplantı tutanağında TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan söz konusu başvurunun akibeti ile alakalı olarak her hangi bir hususa tesadüf edilememiştir. Öncelikle PFDK'nın 'skandal nitelikte' bu kararı ile alakalı olarak PFDK Başkan ve Üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, bulunulmuş ise bu tasarrufunuzun mahiyetini, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'nın 15.12.2016 tarihli kararına karşı bir başvurunun yapılıp yapılmadığı, bir başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin, bir başvuru yapıldıysa söz konusu başvurunun akıbetinin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz.

Ayrıca PFDK ve TFF Tahkim Kurulu başta olmak üzere TFF Hukuk Organlarının; bir bölümü Demirören Gurubuna bağlı şirketlerde geçmişte ve/veya halen çalışmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise Beşiktaş Kulübünde görev yapmış kişilerin yakın akrabaları olan hukukçulardan oluştuğu futbol kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kişiler ile oluşan kurulların tarafsızlığı ve kararlarının adaletli olup olmadığı noktasında ciddi endişeler taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Yukarıdaki olay da bu endişemizi doğrulayan en bariz olaylardan birisidir. Bu nedenle yazımız içeriği talebimizin bu endişemiz çerçevesinde değerlendirilmesi en büyük beklentimizdir."