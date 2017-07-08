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Fenerbahçe'den tatsız başlangıç
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Fenerbahçe'den tatsız başlangıç

Fenerbahçe yeni sezon ilk hazırlık maçını Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile yaptı. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe yeni sezon ilk hazırlık maçını Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda Romanya'nın Juventus Bucureşti takımı ile yaptı. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

3 OYUNCU KADRODA YOK
Yeni transferlerden Nabil Dirar ile milli takımlardan dönen Skrtel ile Kjaer'e ilk hazırlık maçında yer almadı.

KOCAMAN'A FENERBAHÇELİLER DERNEĞİNDEN PLAKET
Teknik Direktör Aykut Kocaman'a Düzce Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Selahattin Kudu tarafından üzerinde Aykut Kocaman'ın fotoğrafının yer aldığı plaket takdim edildi.

SAHADA YILDIRIM VE KOCAMAN İÇİN PANKART AÇILDI
Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına hazırlık maçında destek olurken, Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce şubesi tarafından Aziz Yıldırım için "Düzce seninle gurur duyuyor büyük başkan", Aykut Kocaman için ise "Kocaman umutlarımızın sahibisin" yazılı pankart astı.
Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca "Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek" yazılı pankart astı.

MAÇIN GELİRİ DÜZCESPOR'A
5 bin 500 kişilik sahada taraftarlar yoğun ilgi gösterdiği maçın geliri 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'a aktarılacak.

KAFİLE İSTANBUL'A DÖNDÜ
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlık maçının ardından ikinci hazırlık kampı için İstanbul'a döndü.

---KÜNYE---
Stat: Düzce 18 Temmuz
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (İsmail dk. 46), Mehmet Topal (Oğuz Kağan dk. 86), Ozan Tufan, Mehmet Ekici (Samet Karakoç dk. 68), Mathieu Valbuena (Stoch dk. 46), Aatif Chahechouhe (Alper dk. 46), Robin Van Persie (Ahmethan Köse dk. 46)
Juventus Bucureşti: R. Stoian, Dean Beta, Ovidiv Morariv (Da Silva dk. 72), Alex Benga, Florin Stefan (İvlian dk. 85), Madalin Yihaescu, Andrei Lungu, George Baintari, Liviv Bajenaru (Florin dk. 60), Ciprian Petre (Alex dk. 77), Simon Nazaraçhe (Catalin dk. 74)
Goller: Mehmet Ekici (dk. 54 ve 66) (Fenerbahçe), Adrei Lungu (dk. 5), Liviv Bajenaru (dk. 17), Ciprian Petre (dk. 43) (Juventus Bucereşti)
(Ali Yıldız / İHA)

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