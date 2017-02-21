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Fenerbahçe'den taraftarına uyarı
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Fenerbahçe'den taraftarına uyarı

UEFA, Avrupa Liginde oynanacak Krosnadar-Fenerbahçe maçını 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldı. Bunu üzerine sarı-lacivertli kulüp, güvenlik tedbirleriyle ilgili taraftarlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

UEFA, Avrupa Liginde oynanacak Krosnadar-Fenerbahçe maçını 'yüksek rizikolu maç' statüsüne aldı. Bunu üzerine sarı-lacivertli kulüp, güvenlik tedbirleriyle ilgili taraftarlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'da evinde Krosnadar ile karşılaşacak. UEFA, 'Yüksek Rizikolu Maç" statüsüne aldığı karşılaşma için güvenlik delegesi ataması yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp bu karşılaşma öncesinde taraftarlar için uyarılarda bulunarak, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Takımımızın, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'da Krasnodar takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşması, UEFA tarafından 'Yüksek Rizikolu Maç' statüsüne alınmıştır. Bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır. Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında, evimizde ve deplasmanda yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, önemli mağduriyetler yaşamıştır. Büyük Fenerbahçe'nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;
- Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,
- 90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,
- Stadyum girişinde -güvenlik görevlileri tarafından alınacağı için- stada gelirken yanınızda bozuk para taşımamanız,
- Merdiven boşluklarında oturulmaması,
- Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,
- Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,
- Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,
- Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,
- Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır.
Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.
Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz."

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