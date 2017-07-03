Fenerbahçe'den Pepe atağı

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Portekiz basınına yansıyan habere göre, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Pepe'yi transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncuya 2 yıllık 5 milyon euro ve 2.5 milyon euro imza parası teklif ettiği ileri sürülen haberde ayrıca, Beşiktaş'ın Pepe transferini noktalama konusunda daha şanslı olduğu da vurgulandı. Real Madrid ile sözleşmesi sona eren futbolcunun adı, son dönemlerde Beşiktaş ile ciddi şekilde anılıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.