Fenerbahçe'den 'Ozan Tufan' açıklaması

Fenerbahçe sabah saatlerinde gözaltına alınan Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe sabah saatlerinde gözaltına alınan Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğünden ayrılmıştır."

